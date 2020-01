L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto sul mercato di serie B. Pordenone vicino a due colpi, che si definiranno in questa settimana. Soprattutto il primo: è fatta per il difensore Luca Ranieri, 21 anni il 23 aprile, che arriverà in prestito dalla Fiorentina, dove è cresciuto e debuttato in A (in questa stagione 3 presenze per 232’). Terzino sinistro ma anche centrale, nella passata stagione si era ritagliato uno spazio importante in B nel Foggia, con 29 presenze e 2342’ di gioco, insomma, per il Pordenone un innesto giovane, ma formato e duttile. L’altro colpo è Riccardo Bocalon, 30 anni, ex Alessandria e Salernitana, da un anno al Venezia, in questa stagione ha raccolto 18 presenze, 3 gol e 2 assist. Col club lagunare, Bocalon dovrebbe essere scambiato con Gaetano Monachello, 25 anni, che a Pordenone non ha trovato fortuna (11 presenze per 569,’ nessun gol), previsto anche un conguaglio a favore del Venezia, c’è già il sì dei diretti interessati. Rimanendo sulle punte, l’Entella monitora la situazione di Diego Falcinelli, 28 anni, dal Bologna in prestito – senza particolari acuti – nel “suo” Perugia. Se sulla panchina degli umbri ci fosse ancora Oddo (che non lo vedeva), l’affare avrebbe buone possibilità di andare in porto. Con l’arrivo di Cosmi è da vedere se Falcinelli troverà lo spazio che finora non ha avuto (10 presenze, 1 gol su rigore e e 562’ giocati), ma se la musica non cambia, l’Entella è pronta a farsi sotto. Il club ligure poi, insegue per la mediana un altro colpo di livello: Luca Mazzitelli, 24 anni, tornato al Sassuolo dopo l’esperienza al Genoa, dove però è praticamente fuori dal progetto (una presenza per 11’), per patron Gozzi sarebbero due operazioni per puntare ai playoff, non solo a una salvezza tranquilla, vista anche l’ottima classifica. La Cremonese si fa sotto per l’attaccante Niccolò Giannetti, 28 anni, che dopo un buon avvio di stagione fatica nella Salernitana (10 presenze, 2 gol, 2 assist per 797’ di gioco). In grigiorosso Giannetti ritroverebbe Rastelli che lo stima e lo ebbe al Cagliari. Ma anche il Livorno rivorrebbe Giannetti e pro pone alla Salernitana uno scambio con Fabio Mazzeo, 36 anni, 10 gare e 1 gol con 610’ di gioco coi toscani. Ma su Giannetti potrebbe anche presto farsi vivo lo Spezia. Il Frosinone si fa sotto per l’attaccante Stefano Moreo, 26 anni, anche perché il Pordenone si è ritirato ma piace anche l’esterno destro Jacopo Sala, 28 anni, che potrebbe arrivare dalla Spal in cambio di Luca Paganini, in scadenza di contratto. Oggi intanto il terzino sinistro Salvatore D’Elia, 30 anni, in arrivo dall’Ascoli, dovrebbe svolgere le visite mediche per il club ciociaro. Frosinone che cerca anche una mezzala, l’indiziato è Marco Firenze, 26 anni, non più titolare nella Salernitana. Salernitana, per l’attacco si fa un pensierino a Samuel Di Carmine, 31 anni, che però non sta facendo male in A col Verona (9 presenze, 3 gol per 556’ giocati), anche se ieri è rimasto in panchina. Il Pescara è sempre alla ricerca di quella prima punta che gli manca e spera di ottenere dal Perugia il ritorno di Federico Melchiorri, 33 anni, che con gli abruzzesi visse l’annata più felice.