Gazzetta del Sud: “Il Catanzaro non molla Azzi”

Il Catanzaro, sotto la guida di Fabio Caserta, è attivamente impegnato nel cercare di rafforzare la propria rosa in vista della seconda metà di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, il club è in trattative avanzate per acquisire Paulo Azzi del Cagliari, mirando a integrare un “quinto puro” che possa fare la differenza nel gioco.

Azzi, che è stato relegato ai margini della squadra di Davide Nicola e non è stato utilizzato in campionato dalla nona giornata, ha avuto un breve impiego in Coppa Italia contro la Juventus, dove ha giocato 22 minuti. Questo scarso utilizzo potrebbe spingerlo a considerare un trasferimento a Catanzaro, dove avrebbe la possibilità di ritrovare un ruolo centrale e più tempo di gioco.

Tuttavia, l’affare non è privo di complicazioni. L’aspetto economico gioca un ruolo significativo, e per convincere Azzi, classe 1994 e noto per la sua versatilità, a unirsi al progetto del Catanzaro e scendere di categoria, potrebbe essere necessario offrirgli un contratto di almeno due anni e mezzo.

In aggiunta alle trattative con Azzi, il Catanzaro ha anche un’altra opzione considerata valida, ovvero quella di Giacomo Quagliata della Cremonese. L’interesse verso Quagliata dimostra la determinazione del club calabrese di assicurarsi rinforzi strategici per affrontare con rinnovata competitività il prosieguo del campionato.