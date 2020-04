L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud”, riporta le parole del Dg dell’FC Marco Ferrante che ha parlato della possibile serie C per i giallorossi: «A mio parere, ci sono molte possibilità che l’anno prossimo si possa disputare un campionato diverso. Credo che abbiamo tutti i numeri per essere ripescati e, da quel che sento in giro, non so quanti club di terza serie, purtroppo riusciranno a farsi trovare pronti per ottenere l’iscrizione. Vedremo cosa accadrà, ma secondo me la serie C potrebbe non essere un miraggio».