L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” si è soffermata sulla situazione negativa in casa Acr Messina. La squadra sta vivendo una stagione umiliante a livello di risultati, tanto che nella scorsa giornata è arrivata l’ennesima sconfitta in stagione contro il Roccella. Una squadra senza cattiveria agonistica che adesso rischia addirittuura di essere risucchiata dalla zona play out. La famiglia Sciotto, in attesa di conferme, sembra intenzionata a lasciare la squadra al sindaco o a ritirare la formazione dal campionato, epilogo di una gestione totalmente fallimentare.