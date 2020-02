Dopo la sconfitta contro il Licata, adesso spetta a mister Pergolizzi analizzare la gara e comprendere quali sono state le cause principali che hanno portato i rosanero alla prima sconfitta fuori casa della nuova gestione in Serie D. Il tecnico rosanero ha ancora una volta stravolto la formazione cambiando anche il modulo vista l’abbondanza di interpreti a sua disposizione. Se questo inizialmente era un elemento a favore dell’allenatore, adesso pare essere una delle cause che ha portato alla sconfitta nel derby. Hanno deluso più di tutti quei giocatori a cui Pergolizzi aveva dato una chance dal primo minuto, Ficarrotta, Mauri e Silipo, quest’ultimo apparso ancora troppo acerbo. Inoltre, un elemento da non sottovalutare è senza dubbio il nervosismo con cui, soprattutto i più esperti, si sono presentati al campo del Licata, compromettendo la prestazione.