Il Palermo domenica dovrà provare ad espugnare il campo della Cittanovese, i rosa devono vincere per mantenere a debita distanza il Savoia. L’edizione odierna di “La Gazzetta del Sud” fa il punto della situazione sulla squadra calabrese che è reduce proprio dalla sconfitta contro il Savoia per 3-0. Per il match di domenica il pronostico è tutto in favore dei siciliani, ma non c’è nulla di scontato, ci sarà uno stadio a incitare la formazione giallorossa con cui la capolista dovrà fare i conti. L’anno scorso il Bari incappò in una sconfitta, adesso la Cittanovese vuole ripetere l’exploit contro i rosanero. La squadra calabrese già pensa alla sfida col Palermo e ha indetto la giornata giallorossa, oggi iniziano gli allenamenti.