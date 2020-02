«Si, è un mio sogno allenare il Palermo. Spero che un giorno questo mio desiderio si possa avverare. Per quanto riguarda il presente del Palermo, sento dire che non gioca bene al calcio. Io penso che l’importante sia vincere per uscire da questa categoria, giocare bene al calcio è difficile in queste categorie». Queste le parole di Giovanni Tedesco, rilasciate ai microfoni di “Stadio Aperto” in merito al suo possibile arrivo a Palermo.