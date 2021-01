Nelle ultime ore Victor Osimhen è finito nella bufera a causa della sua positività al Covid-19 e per una esagerata festa di compleanno in Nigeria.

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, si è espresso così in merito all’accaduto:





«Il mio maestro Lippi mi diceva sempre che dovevo bollire nel mio brodo, quando lo facevo arrabbiare. Ora lui deve bollire nel suo brodo. Ha chiesto scusa. E’ un ragazzo che dà tutto quando lavora. Sa di aver commesso una sciocchezza, noi lo aspettiamo. Della parola ‘Scusa’ non sappiamo cosa si può fare, la società deciderà cosa fare. Io faccio l’allenatore, non decido nessuna multa. Io devo decidere solo il linguaggio da usare coi miei giocatori.

Lui sa cosa mi piace di lui, conosce le mie parole. La responsabilità di mandarlo in Nigeria è stata anche la mia, ci ho messo il bel faccione. Siamo in due ad aver fatto una figuraccia con la società. Appena lo vedrò gli dirò quello che penso, ma bisogna aspettare per rivederlo come prima perché non è al 100%. Ha sbagliato e pagherà quello che deve».