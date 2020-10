Nel corso della conferenza stampa post derby di oggi, il tecnico del Napoli, Ringhio Gattuso, ha parlato anche della protesta in città.

Ecco le sue parole:





«Incidenti di Napoli? Sono sbagliati, non dovrebbero succedere – ha ammesso nel corso della conferenza stampa -. È un momento particolare e non bisogna dimenticare che c’è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese. Ci sono persone che facevano fatica anche prima della crisi provocata dal Covid. Chi governa deve capire che milioni di persone non se la passano bene e hanno bisogno del piatto di pasta a tavola. E questa cosa non può essere sottovalutata».