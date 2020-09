«Ilicic? Al momento non fa parte del nostro organico. Miranchuk è un giocatore che va a sostituire la defezione di Ilicic. Per caratteristiche è di assoluto valore, purtroppo anche lui ha avuto questo infortunio. Non è serio, ma può portargli via qualche settimane». Queste le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, rilasciate in conferenza stampa in merito al caso Ilicic.