Gasperini convoca una riunione d’urgenza: offerta da 60 milioni di euro già a gennaio | ADDIO LOTTA SCUDETTO

La Dea perde un perno fondamentale della squadra e dice addio alla lotta scudetto: la proposta da 60 mln di euro ha stupito tutti.

Ormai non è più una sorpresa. L’Atalanta è da diversi anni ai vertici del calcio italiano e non solo, ed è riuscita a raggiungere dei traguardi inimmaginabili fino a poco fa. Nella passata stagione poi è arrivata anche la definitiva consacrazione con la conquista di un titolo, ovvero l’Europa League.

Anche per questa ragione dunque nel campionato attuale in tanti inseriscono la Dea tra le favorite principali per la vittoria finale. E almeno fino ad ora i risultati stanno dando ragione a coloro che hanno candidato i nerazzurri. La squadra di Gian Piero Gasperini infatti è in piena lotta per il tricolore, quando siamo arrivati ormai quasi alla fine del girone d’andata.

I rumors trapelati nelle ultimissime ore però sembrano aver un po’ fatto abbassare il morale in casa atalantina. Di mezzo c’è il mercato. A quanto pare infatti una big europea è seriamente interessata a comprare uno dei cardini della compagine bergamasca, tanto che avrebbe addirittura messo sul piatto una proposta da ben 60 mln di euro.

Gasperini trema: affondo per il top player

Come al solito sono tantissimi, per non dire tutti, i giocatori della Dea che si stanno mettendo in mostra in questa stagione. Chi più e chi meno tutti stanno dando un importante contributo alla causa. Ce n’è uno però in particolare che ha raggiunto una maturità davvero importante.

Stiamo parlando di Ederson. Ormai infatti il brasiliano si è consacrato in maniera definitiva, e già da tempo le mire dei top club del vecchio continente sono belle pesanti. Di recente però alcune indiscrezioni hanno riportato che uno in particolare è pronto a sferrare l’attacco decisivo, tanto da mettere sul piatto una cifra folle.

Ecco chi vuole il perno atalantino

Stando quanto riportato da Sky Deutschland, il Manchester United di Ruben Amorim è pronto a dare l’assalto al calciatore atalantino, e non avrebbe alcun problema a mettere sul piatto la cifra del suo valore, ovvero tra i 55 e i 60 milioni di euro.

Allo stesso tempo poi arriverebbe anche una proposta di ricco ingaggio per lo stesso calciatore, che potrebbe farlo vacillare. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, e se, già a gennaio, la Dea perderà un pilastro della rosa.