Calciomercato Sampdoria: nel mirino due calciatori del Monza

La Sampdoria si trova in un periodo di seria riflessione dopo un avvio di stagione deludente in Serie B. Le prestazioni sottotono hanno messo in luce la necessità di interventi significativi sul mercato dei trasferimenti di gennaio, e il direttore sportivo Pietro Accardi è già al lavoro per rafforzare la squadra guidata da Leonardo Semplici.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, la Sampdoria ha messo gli occhi su due giocatori del Monza: Luca Caldirola e Mattia Valoti. Entrambi i calciatori, attualmente in Serie A con il Monza, non hanno trovato molto spazio e potrebbero essere le pedine giuste per dare nuova energia e solidità alla formazione blucerchiata. Caldirola potrebbe apportare esperienza e leadership in difesa, mentre Valoti potrebbe offrire creatività e dinamismo al centrocampo.

Le prossime settimane saranno cruciali per Accardi, che cercherà di concludere le trattative per questi due potenziali rinforzi. La tifoseria e la dirigenza aspettano con impazienza di vedere quali saranno le mosse ufficiali che potranno contribuire a risollevare le sorti della squadra in una stagione finora difficile.