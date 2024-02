Garofalo: «Il Palermo ha una società forte e una tifoseria passionale»

L’ex direttore generale del Giugliano Giovanni Garofalo, ora operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di “PianetaSerieB” esprimendosi su diversi temi e in particolare sulla Serie B.

Ecco le sue parole:

«Il Parma è una società solidissima, con una rosa di prima fascia che potrebbe far bene anche in Serie A. Credo che l’obbiettivo quest’anno sia ampiamente alla portata dei Ducali, anche perché Fabio Pecchia è un allenatore che prima o poi fara il salto definitivo verso grandi club. Per quanto riguarda le altre, io voterei il Como nel caso in cui dovesse trovare definitivamente continuità, perché non dimentichiamo la proprietà e le potenzialità economiche dei Lariani. Auguro le migliori fortune al Palermo, compagine con una società forte e una tifoseria davvero passionale. La Cremonese è una squadra solida, mentre per quanto concerne il Venezia ad oggi faccio difficoltà a elaborare una disamina chiara, i lagunari nell’ultimo periodo si sono rivelati altalenanti, forse anche per via di una squadra costruita soprattutto sui centimetri: con il primo caldo, a mio avviso, vedremo il Venezia d’inizio stagione».