Gardini: «Vogliamo dotare Palermo di uno stadio conforme alle esigenze del calcio moderno»

Intervenuto al “Social Football Summit 2024”, evento nel quale il Palermo è stato premiato per la miglior campagna di marketing, in occasione della presentazione kit Puma 2024-2025, il dirigente dei rosanero, Giovanni Gardini, ha rilasciato le seguenti parole sullo stadio “Renzo Barbera”:

«Stiamo interloquendo con la pubblica amministrazione per dotare Palermo di uno stadio conforme alle esigenze del calcio moderno. A Palermo stiamo trovando una disponibilità totale della pubblica amministrazione che sta capendo la nostra volontà di investire. Per un gruppo come il nostro è importante avere solo lo stadio, non ci serve altro. Abbiamo la fortuna che Palermo ha 4 milioni di turisti e lo stadio viene sfruttato tutti i giorni dal museo allo store per rendere meno gravoso l’investimento che sarà a carico solamente del proprietario. L’Europeo del 2032 incide come fattore e stiamo valutando l’opportunità di metterci a disposizione. Bisogna darsi da fare, lo stadio di Palermo è stato rifatto parzialmente per i mondiali del ‘90 poi non ha più avuto una manutenzione adeguata. Stiamo cercando di migliorarlo e renderlo più accogliente per i tifosi che hanno risposto con 13600 abbonamenti. A Palermo abbiamo tanti stranieri che chiedono di fare il giro dello stadio, spesso però non lo possiamo fare».

