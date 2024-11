Gardini: «Dionisi? Non decidiamo mai di pancia»

A margine del “Social Football Summit 2024”, evento nel quale il Palermo è stato premiato per la miglior campagna di marketing, in occasione della presentazione kit Puma 2024-2025, Giovanni Gardini, dirigente dei rosanero, ha parlato anche di mister Alessio Dionisi:

«La fiducia nello staff tecnico è inevitabile, noi non decidiamo mai di pancia e dobbiamo essere sempre riflessivi senza farsi prendere dalla valutazione del risultato. La prestazione può esserci e non vinci, ma devi analizzare tutto e prendere la decisione migliore per la squadra. Noi facciamo le strategie e noi decidiamo, poi viene fatto un budget economico a inizio stagione e il risultato sportivo da raggiungere. All’interno di quello c’è totale libertà di movimento, in tutte le società del City Football Group il management è locale perché l’aspetto identitario è fondamentale».

