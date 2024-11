Gardini: «Palermo ha potenzialità per stabilizzarsi nelle prime dieci squadre di Serie A»

Intervenuto al “Social Football Summit 2024”, evento nel quale il Palermo è stato premiato per la miglior campagna di marketing, in occasione della presentazione kit Puma 2024-2025, il dirigente dei rosanero, Giovanni Gardini, ha rilasciato le seguenti parole sull’importanza della piazza siciliana:

«Non c’è nessuna colonizzazione, si vuole solo aiutare per crescere. La fortuna è poter condividere tutte le nostre attività nel quotidiano, oggi ho parlato con Bahia, New York e Melbourne. Questo succede per ogni compartimento, abbiamo gli stessi strumenti del Manchester City come tutte le società del gruppo. Non siamo abituati in Italia ad avere soldi a disposizione. Evidentemente queste proprietà estere vedono delle prospettive che noi italiani non vediamo. L’obiettivo finale di questo progetto può essere l’Europa, ma sicuramente il Palermo ha le potenzialità nel medio periodo per stabilizzarsi nelle prime dieci squadre di Serie A. Noi in due anni e mezzo e in sei mercati abbiamo preso solo un giocatore dal City. C’è condivisione su ogni aspetto, poi le decisioni di campo spettano a ogni realtà».

Gardini: «Dionisi? Non decidiamo mai di pancia»