Gardini: «La soluzione per il Palermo deve trovarla il Palermo, non il City Football Group»

Intervenuto al “Social Football Summit 2024”, evento nel quale il Palermo è stato premiato per la miglior campagna di marketing, in occasione della presentazione kit Puma 2024-2025, il dirigente dei rosanero, Giovanni Gardini, ha rilasciato le seguenti parole sulla squadra siciliana:

«Le decisioni per il Palermo le prende il Palermo, c’è un processo uguale per tutte le società. Se il City vuole cambiare allenatore lo fa nello stesso modo del Palermo. Se il capo del gruppo dice che non si decide il lunedì vale per tutte le squadre. La decisione è sempre collegiale, non sarà mai individuale. Ogni squadra ha le persone preposte a sviluppare le attività, poi si condivide il percorso migliore. Più persone si mettono al tavolo e meglio è. Il problema non è la lunghezza, l’importante è fare la scelta giusta, non il tempo. La soluzione per il Palermo deve trovarla il Palermo, non il City Football Group».

Gardini: «Palermo ha potenzialità per stabilizzarsi nelle prime dieci squadre di Serie A»