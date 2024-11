Gardini: «Servirebbe più consapevolezza di quella che è Palermo. Dua Lipa e Jason Momoa…»

Intervenuto al “Social Football Summit 2024”, evento nel quale il Palermo è stato premiato per la miglior campagna di marketing, in occasione della presentazione kit Puma 2024-2025, il dirigente dei rosanero, Giovanni Gardini, ha rilasciato le seguenti parole sull’importanza della piazza siciliana:

«Noi crediamo che Palermo ha la fortuna di avere un colore e un brand riconoscibile a livello mondiale, Dua Lipa e Jason Momoa hanno indossato la maglia del Palermo. Abbiamo riportato Puma dopo dieci anni a Palermo, servirebbe più consapevolezza di quella che è Palermo. Ha una potenzialità fuori dal comune, dopo le big five dal punto di vista strutturale Palermo può essere tranquillamente a quel livello. Ad oggi la difficoltà più grande è vincere le partite, abbiamo 24 mila spettatori di media e registriamo numeri importanti anche in trasferta. C’è questo piccolo neo che non è tanto piccolo e che deve essere recuperato».

Gardini: «A livello sportivo siamo sotto le aspettative. Acquistato seconda parte di terreno per centro sportivo»