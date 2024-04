Gardini: «La prima cosa che mi hanno chiesto è stata di costruire la parte business. Creare le fondamenta del Palermo è imprescindibile»

L’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Marco Iaria per Sport&Business, rubrica dell’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”.

Ecco un estratto:

Qual è la cosa che l’ha colpita di più di questa realtà sovranazionale che è il City Football Group? «Quando mi hanno affidato la gestione del Palermo, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata di costruire la parte business: eravamo in 8, ora siamo in 40. Creare le fondamenta del club è imprescindibile. Se hai una squadra forte ma tutto il resto non funziona, non vai da nessuna parte. La pianificazione, la strategia, la credibilità, la competenza sono concetti-chiave nel loro modo di lavorare. Da altre parti, in Italia, è più complicato perché manca la visione su dove si possa arrivare. Il City, invece, è strutturato per raggiungere gli obiettivi e non è un singolo risultato a determinare se il lavoro è buono o cattivo».