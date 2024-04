Gardini: «Abbiamo acquisito l’opzione per la fase 2 di Torretta, cioè altri cinque ettari per costruire tre campi e locali annessi»

L’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Marco Iaria per Sport&Business, rubrica dell’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”.

Ecco qualche estratto:

Avete appena inaugurato la struttura a Torretta: due campi in erba delle stesse dimensioni del terreno del Barbera, un campo di dimensioni ridotte, un corpo principale con uffici, spogliatoi, palestra, sala stampa e club house. Investimento da 7 milioni. «È il nostro biglietto da visita, un centro d’eccellenza per il Sud Italia. Sono trascorsi solo 10 mesi dalla prima pietra al primo allenamento della squadra. È stato importante poter disporre del terreno e del progetto approvato, un’intuizione del presidente Mirri. Poi la disponibilità e l’esperienza del City hanno reso tutto più semplice. E non intendiamo fermarci».

In che senso? «Abbiamo acquisito l’opzione per la fase 2 di Torretta, cioè altri cinque ettari per costruire tre campi e locali annessi, in modo da far allenare lì le squadre femminili e del settore giovanile».