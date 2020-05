Come si legge su “PianetaLecce” nella tarda mattinata di ieri, gli Agenti in servizio presso la Divisione Immigrazione ha proceduto all’arresto del cittadino straniero B.O., classe 1996, cittadino gambiano senza fissa dimora, titolare di Permesso di Soggiorno per Motivi Umanitari, con pregiudizi penali a proprio carico, poiché resosi responsabile dei reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale, Minacce gravi a Pubblico Ufficiale e lesioni a Pubblico Ufficiale.