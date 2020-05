Come si legge su “Tmw” il gruppo di lavoro formato da UEFA, ECA e rappresentanti delle leghe europee sta cercando di definire il format migliore per chiudere le competizioni continentali. L’idea è quella di ultimare la Champions League in questo modo: dopo aver terminato le ultime sfide degli ottavi, si giocherebbero i quarti in gara secca, per poi disputare una final four a Istanbu l . Finora sembra essere questa la soluzione migliore, con il riavvio dell’Europa League fissato per il 6 agosto e i quarti di Champions per l’8. Slittano la prossima stagione e la Nations League – Si tratta di una bozza di calendario, che ovviamente provocherebbe lo slittamento della prossima stagione: l’inizio sarebbe ritardato perché i giocatori andrebbero in vacanza a settembre, e questo provocherebbe anche il rinvio delle partite di Nations League e una conseguente posticipazione della competizione.