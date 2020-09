«Auteri? Le caratteristiche del nuovo mister sono diverse rispetto a quelle di Vivarini. Credo sia stata fatta una scelta ponderata in base agli obiettivi che vuole raggiungere la società partendo con la base dello scorso anno, a livello di organico, che nei fatti ha perso solamente una partita. Il modo di gioco di Auteri è diverso e, se dovesse giocare con la difesa a 3 come pare, sarà un modo molto offensivo di fare calcio e molto diverso rispetto a quello che i biancorossi facevano prima». Queste le parole di Fabio Gallo, ex tecnico della Ternana, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito alla squadra biancorossa.

Gallo ha continuato dicendo: «Il Bari non poteva nascondersi l’anno scorso, figuriamoci in questa stagione. Ci saranno tantissime pressioni ma è anche vero che ci sono calciatori importanti che sopportano e gestiscono questo tipo di situazioni. Allenare a Bari è tanto difficile quanto bella: credo sia il sogno di tutti arrivare in quella piazza ma credo ci sia un peso enorme nella gestione di ciò che viene chiesto».