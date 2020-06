Intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, Adriano Galliani, Ad del Monza, ha parlato dei programmi futuri del club: «Come faremo crescere il Monza? Mi auguro molto velocemente, come ha già annunciato il presidente Berlusconi nei prossimi 12 mesi proveremo ad andare in Serie A, ma questo è l’obiettivo che già ci eravamo dati a inizio stagione: prima che iniziasse il campionato ricordo che il presidente entrò negli spogliatoi per ricordare ai ragazzi che chi ci crede combatte, supera gli ostacoli e vince. Così siamo partiti. Se posso fare un voto in caso di promozione immediata in A? Qualunque cosa, sono nato qui, ho mosso i primi passi nel calcio qui e sono tornato: sono disposto a qualsiasi tipo di fioretto, come diceva mia nonna. Farò una passeggiata dal “Brianteo” a “San Siro”».