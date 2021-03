“Le chiusure andrebbero abbinate alla vaccinazione di massa. Servono misure mirate per il tempo necessario a fare la vaccinazione, ammesso e non concesso che il vaccino ci sia”. Così Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo a L’aria che tira su La7. L’esperto ha aggiunto che “i giovani e i bambini s’infettano maggiormente perché hanno maggiori occasioni sociali di contatto per potersi passare il virus. La scuola ha sempre avuto un ruolo di fattore di trasmissione dell’infezione”. Sui vaccini ha detto: “C’è uno studio in ballo per cui la prima dose di vaccino è AstraZeneca, la seconda è Sputnik. Questo secondo vettore del vaccino Sputnik potrebbe prestarsi a fare da partner ad altri vaccini”.