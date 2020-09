Secondo Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite all'”Aria che tira” su “La7”, le aule scolastiche «vanno arieggiate almeno 5 minuti ogni ora o al massimo due». «Sono problematiche di cui si deve parlare – ha aggiunto secondo le parole riportate da “Huffingtonpost.it” – perché con il solo distanziamento non si va da nessuna parte e tocca per forza mettere presidi di valutazione sanitaria nelle scuole».

Sulla situazione generale del contagio nel Paese il virologo è cauto: «Dobbiamo tenere antenne vigili per andare a valutare eventuali nuovi focolai e renderci conto che i nuovi casi in rianimazione e nuovi morti – che si registrano ora – sono ahimè il prodotto di questo tipo di situazione che vediamo. Per il 14 settembre», data della riapertura delle scuole, «non so come saremo messi».