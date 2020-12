Il dottor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ha parlato ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano” in merito agli “stadi chiusi“. Secondo il medico, la riapertura è da posticipare alla stagione 2021-2022.

Lontano il rientro sugli spalti secondo Galli, il quale ha paventato l’ipotesi di rientro negli stadi direttamente dalla prossima stagione:





“Temo che per tutto il campionato non sia il caso di parlare di tifosi allo stadio. Senza una diminuzione della diffusione del virus, ho forti dubbi che ci si possa permettere di spostare migliaia di persone in uno stadio. Temo che avremo tutto il 2021 per gestire il problema”.