Il giornale inglese, ITN Productions ha cercato di ricostruire le vere cause che hanno portato al decesso di Maradona attraverso interviste a scienziati, medici e diverse persone vicine al Pelusa.

La versione ufficiale parla di insufficienza cardiaca, ma le ombre rimangono diverse. In questo documentario, tuttavia, verrà effettuato un salto indietro, soffermandosi sugli eccessi, il suo stile di vita, per fare un balzo in avanti e scoperchiare il vaso di Pandora.





“Questo documentario offre una visione unica della vita di Maradona e della sua morte , parlando a persone che lo conoscevano, amavano e lavoravano con lui”, ha rivelato Sarah-Jane Cohen di ITN Productions. Il documentario dovrebbe essere disponibile esclusivamente sulla piattaforma Discovery Plus a partire dal 28 dicembre.