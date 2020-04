Nelle Rsa “i controlli ci sono stati”, del resto “le Ats avevano il compito di fare la sorveglianza”, ma “adesso andiamo a verificare la situazione caso per caso”. Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione ‘Aria pulita’ su 7 Gold, l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, per il quale “è chiaro che forse il modello Rsa è un modello che non aveva le capacita’ per la gestione dei pazienti Covid. Non dimentichiamo – ha aggiunto – che le Rsa sono enti privati, gestiti da soggetti privati o da fondazioni, quindi soggetti che non avevano capacita’ di affrontare questi temi”. Insomma, ha sottolineato Gallera, si tratta di un “modello che per complessità di questi pazienti non è idoneo”.