Gaffe in Mls. Il Cincinnati ha raggiunto l’accordo con Jaap Stam per allenare la squadra. Ma l’avventura non poteva iniziare peggio. Il club infatti sui propri canali ha annunciato l’arrivo del tecnico, ma nella foto celebrativa, hanno sbagliato persona. Nella foto pubblicata sul loro profilo Twitter ufficiale, infatti, i Cincinnati – anziché l’immagine di Stam – hanno erroneamente usato quella di Tinus van Teunenbroek, team manager delle giovanili dell’Ajax! La somiglianza tra i due è impressionante, tanto che in molti sul web non hanno notato la clamorosa svista del Cincinnati. Che, dopo un po’, ha rimosso il tweet cambiando la foto che ritraeva questa volta il “vero” Jaap. Di seguito le due foto a confronto:

Foto corretta

Foto Sbagliata