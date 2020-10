Alle 21 la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium per sfidare il Barcellona di Leo Messi e del grande ex Miralem Pjanic nella seconda partita della fase a gironi della Champions League. Grande assente della sfida sarà Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Coronavirus. CR7, dunque, non è ancora guarito, ma sta benissimo. A rassicurare tifosi e follower c’ha pensato lo stesso fuoriclasse portoghese che su Instagram ha postato un suo selfie sorridente accompagnato da un commento inequivocabile: “Felling good and healthy. Forza Juve” (Sto bene e in salute. Forza Juve).

“Il tampone Coronavirus è una cazz…!”. Un commento infelice, scritto e poi cancellato, è bastato a far alzare sui social un polverone contro Cristiano Ronaldo. In tanti hanno criticato il comportamento menefreghista del campione della Juve, ancora positivo e perciò fuori dalla grande sfida di Champions al Barcellona di Messi. C’è, però, chi ha utilizzato (più o meno) l’arma dell’ironia, come Roberto Burioni che su Twitter si è espresso così: “Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”.