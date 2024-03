Futuro Inzaghi, l’eliminazione rimane indigesta | Saluta la squadra a fine stagione: pronta una panchina di lusso

Non finiscono le brutte notizie in casa nerazzurra, che dopo aver detto addio al sogno Champions League rischia di veder andare via anche il proprio condottiero.

Nonostante abbia disputato una stagione pressoché perfetta fino a questo momento, l’Inter adesso deve alzare la testa dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera dell’Atletico Madrid. Infatti la squadra milanese, dopo la sconfitta per 2-1 tra tempi regolamentari e supplementari al Wanda Metropolitano, ha dovuto arrendersi ai calci di rigore, venendo così cacciata dalla competizione in netto anticipo rispetto a quanto si pronosticava dalle parti di Appiano Gentile.

Pesano tanto le diverse occasioni sprecate sia nella sfida di andata che in quella di ritorno, che hanno sancito dunque la cacciata nerazzurra dalla competizione e il sogno di ripetere un cammino come quello dello scorso anno. Ma questa uscita anticipata dalla coppa dalle grandi orecchie potrebbe aver sancito un’altra brutta notizia per la Beneamata che riguarda il futuro della panchina.

A quanto pare infatti il tecnico Simone Inzaghi non è felicissimo di come si sia comportata la squadra nella serata di mercoledì, e per questa ragione starebbe cominciando a valutare un addio clamoroso a fine stagione. Come se non bastasse poi a peggiorare ulteriormente le cose ci sta pensando il forte pressing proveniente da un grande club, il quale sembra seriamente intenzionato ad offrirgli la guida tecnica.

Una big assoluta per Inzaghi

A giugno saranno diverse le panchine che cambieranno padrone. Tra queste c’è quella del Liverpool, dove Jurgen Klopp ha annunciato qualche settimana fa il suo addio al club dopo tanti anni ricchi di successi.

A quanto pare infatti uno dei profili preferiti dei Reds è quello proprio del mister nerazzurro, che specialmente dopo aver conquistato la finale di Champions dello scorso anno ha guadagnato parecchio appeal internazionale. Dal canto suo poi il tecnico valuterebbe di sicuro l’opportunità, magari per lanciarsi in una nuova avventura di livello.

Inter, è già caccia al sostituto

Nel caso in cui Inzaghi lasciasse realmente la panchina interista, il Biscione avrebbe bisogno di rimpiazzarlo. In questo senso sono due i nomi maggiormente indirizzati verso la Pinetina.

Uno è quello di Thiago Motta, che sta facendo grandi cose a Bologna e conosce già l’ambiente interista alla perfezione, avendoci giocato. L’altro è invece un profilo più romantico, e riguarda José Mourinho, svincolato dopo l’addio alla Roma e desideroso di rimettersi in gioco.