Ladro arrestato a Lucca, l’uomo era recidivo e aveva già compiuto un furto all’Ovs. Il quotidiano “La Nazione ” fa il punto della situazione. A inchiodarlo è stata un giubbotto col marchio della Juventus. Lo stesso che, pochi mesi fa, indossava durante un furto messo a segno all’Ovs di Lucca e che, poco prima del suo ingresso nel negozio, era stato notato da un addetto alla sicurezza. La guardia giurata ha deciso di tenerlo d’occhio, come messo a verbale durante il processo di fronte al giudice monocratico Gerardo Boragine, proprio per quello.

Il ’tifoso’ 22enne infatti non era un cliente qualsiasi: ma un ladro in piena regola. Dopo una mezz’oretta infatti ha provato a uscire dal negozio non pagando un giubbotto e una sciarpa. Il giovane, di origine georgiana, è stato condannato a 4 mesi per furto e a 100 euro di multa.