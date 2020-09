L’attaccante bosniaco della Salernitana Milan Djuric ha subito il furto della carta di credito, ma come scrive il quotidiano “La Città”, sembra che l’attaccante sia riuscito a farla bloccare dalla banca appena in tempo, prima che i ladri riuscissero a sottrargli una grossa cifra.

L’attaccante infatti, avrebbe telefonato al numero verde della sua banca,per sospendere i pagamenti. Ma nel mentre circa tremila euro sarebbe stati spesi in una pescheria di Eboli in pochi minuti.

L’operazione dei ladri è andata in porto. Non a danno di Djuric ma del negoziante, che non è escluso possa essere anche incriminato con l’accusa di favoreggiamento.