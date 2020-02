Salvatore Utro, ha parlato nel post partita della gara persa contro il Troina. Ecco alcune delle sue dichiarazioni in merito alla sconfitta della sua squadra: «Sono arrabbiato per aver perso una partita senza aver subito un tiro in porta. Non ricordo tiri in porta verso lo specchio da parte del Troina. anaon ho visto mai la mia squadra in difficoltà. Non si può perdere una partita senza subire un tiro in porta, questo fa rabbia. Sono seccato perché il primo gol è viziato da una interruzzione di un’uscita nostra, l’arbitro ha interrotto la nostra verticalizzazione, il Troina recupera palla e trova il gol. Il primo gol è viziato da un episodio assurdo. Non giudico l’arbitro, ma dico che i giocatori non devono determinare il ritmo della squadra. I giocatori del Troina hanno determinato il ritmo del secondo tempo. Non abbiamo giocato, ci voleva un po’ di personalità in più per far giocare questa gara. Nel secondo tempo non abbiamo giocato». In basso il video con l’intervista completa.