Sono in corso le operazioni dei Vigili del fuoco che sono intervenuti, poco prima delle 20, in via Carissimi nel centro storico di Marino (Roma), per l’esplosione di una palazzina di tre piani. Tre persone, due donne e una bambina estratte dalle macerie, sarebbero rimaste ferite. In particolare, una delle donne è stata trasportata in ospedale in stato di incoscienza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Marino e della compagnia di Castel Gandolfo. Fortunatamente molti degli appartamenti della palazzina erano disabitati. A quanto si apprende, il palazzo era composto da un piano terra più due piani. In totale sarebbero sei gli appartamenti interessati dallo scoppio. L’esplosione, a quanto si apprende, sarebbe avvenuta in seguito a una fuga di gas.

“Tre persone che si trovavano nella palazzina crollata sono state estratte dalle macerie e trasferite in ospedale, sembra non siano in gravi condizioni”. Lo riferisce all’Adnkronos il sindaco di Marino Carlo Colizza, presente sul posto dove si è verificata l’esplosione. “Vigili del fuoco e soccorritori stanno proseguendo le ricerche di un’altra persona che però sembra non fosse all’interno dell’abitazione”. Il crollo, spiega ancora il sindaco, “poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata”. Ad essere coinvolto è un edificio storico, in pieno centro del paese. “Ci stiamo già adoperando per trovare una sistemazione futura per le 4 persone”. Per il video CLICCA QUI