L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla situazione delicata in cas Chievo.

Tutti a cercare una nuova squadra dopo l’esclusione dal campionato. La Figc ha svincolato tutti i tesserati del Chievo, che hanno lasciato Veronello dopo l’inutile ritiro estivo mettendo in moto i rispettivi agenti per trovare una nuova sistemazione.

Riguardo i giocatori molti sono gli elementi appetibili. A cominciare dalla stellina Samuele Vignato (2004, fratello di Emanuel del Bologna), che piace soprattutto a Juve, Milan e Inter, da tempo attivi e pronti a scatenare un’asta; molto ambiti anche gli altri talenti De Luca (piace a Sassuolo e Spezia), Zuelli (Juventus), Pavlev (Spezia), Pina Nunes (Grasshopper), Morsay (Dinamo Bucarest), Orfei (Genoa o Torino) ed Egharevba (Fiorentina e Milan). Riguardo i big, Canotto ha trovato un’intesa triennale con il Frosinone (che ha superato Benevento e Lecce) e stessa sorte avrà Cotali, ma si parla anche di Garritano (niente Lecce, piace anche a Brescia e Salernitana). In B resta anche Leverbe, che ha trovato un accordo di tre anni con il Pisa, mentre in Serie C dovrebbe scendere Rigione, che piace al Padova. Altri pezzi pregiati sono il portiere Semper (ipotesi Crotone se non arriva Contini da Napoli, ma anche la Salernitana si è interessata), Mogos (niente Ascoli, forse torna a Cremona), Fabbro (Pordenone?) e Rodriguez (Bari?).