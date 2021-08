L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulle trattativa di mercato in serie B.

Entro la fine della settimana Rodrigo Palacio darà una risposta al Pisa, che da un mese lo corteggia: l’ex Bologna vorrebbe stare vicino a Milano, dove ha la famiglia, e quindi valuta la scelta solo in base a questa esigenza. Anche il Parma è in attesa di trovare un accordo con il Napoli per Tutino: tra domanda (10 milioni) e offerta (5) c’è ancora distanza e le parti si dovranno rivedere; nel frattempo il club di Krause si è mosso con il Benevento per avere l’esperto Schiatarella.

La Cremonese è pronta a riprendere Gaetano dal Napoli. Sempre da Napoli è ufficiale il passaggio al Pordenone di Ciciretti e Folorunsho. Si attendono segnali dal Brescia, che al momento pare concentrato sul ritorno di Jagiello dal Genoa.Per completare l’attacco, il Lecce rivuole Palombi dalla Lazio. La Reggina attende Galabinov e tratta due giovani: Zanoli e Cabezas. Anche il Vicenza cerca un giovane: è Zanandrea, che potrebbe vestire la maglia biancorossa come fece suo padre. Infine il Perugia, che valuta diverse uscite prima di definire il giovane Angelini e i due colpi da novanta: La Gumina e Palmiero. Quest’ultimo piace anche al Como insieme a Kabashi.