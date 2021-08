L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si è soffermato sul mercato dell’Inter, in particolar modo di Lukaku.

Dopo il no all’offerta da 100 milioni di euro rifiutata quattro giorni fa dal management nerazzurro, adesso il Chelsea intende presentare una nuova proposta, ovviamente al rialzo. L’intenzione è di chiudere l’affare entro 48 ore, in modo da mettere Romelu a disposizione di Tuchel già per la Supercoppa di mercoledì contro il Villarreal.

Ma è lo stesso giocatore a spingere per una soluzione immediata. In queste ore di grande tensione va sottolineato il ruolo scomodo della dirigenza, evidentemente all’angolo in una situazione che sta precipitando. La prima offerta del club di Abramovich è stata rifiutata. Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno espresso alla proprietà i loro dubbi, spiegando quanto la partenza di Lukaku sarebbe grave da un punto di vista tecnico. Ma l’ultima parola spetta alla famiglia Zhang e al fondo Oaktree: un passo fondamentale, anche per capire quali sono le vere prospettive del club. In viale della Liberazione i dirigenti e il tecnico vorrebbero tenere il goleador che negli ultimi due anni ha dato corpo alle ambizioni interiste.