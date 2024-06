Calciomercato Frosinone: piace l’ex rosa Felici

L’ex Palermo Mattia Felici è pronto a lasciare la Feralpisalò dopo la retrocessione in C.

Come scrive “TuttoFrosinone.com” sulle sue tracce ci sono proprio i ciociari con Guido Angelozzi che lo avrebbe messo nel taccuino. I Leoni del Garda, dopo essere retrocessi in Serie C potrebbero liberarlo per una cifra intorno ai 300 mila euro.

Il Frosinone, dopo la retrocessione in Serie B all’ultima giornata, una volta definiti progetti e piani societari vorrà senza dubbio costruire una rosa per provare a rifarsi nella prossima stagione. In ogni caso la politica societaria non cambierà con acquisti sostenibili, mirati e di giovani di talento.