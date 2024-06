Cessione Salernitana: entro domani l’offerta di acquisto della Brera Holdings

Tra meno di 48 ore si deciderà il futuro della Salernitana. Come si legge su “Salernitananotizie.it” entro domani è attesa l’offerta vincolante della Brera Holdings per l’acquisto della Salernitana. Scade il 5 giugno, infatti, il termine per la presentazione della proposta da parte del fondo che ha effettuato la due diligence e che da tempo ha mostrato interesse per la società granata.

Dopo aver studiato i bilanci ed aver fatto tutte le sue valutazioni, la Brera Holdings dovrebbe presentare l’offerta di acquisto che poi sarà valutata da Iervolino nel giro di 24/48 ore. Entro la giornata di venerdì sarà più chiaro il futuro della Salernitana. Da verificare la posizione dell’altro fondo Laird Norton che pure ha manifestato interesse. La sensazione è che, con il passare dei giorni, stia diventando sempre più concreta la permanenza di Danilo Iervolino.