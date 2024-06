Diritti Tv Serie B: oltre a Sky e Dazn spunta un terzo broadcaster

Continua la corsa ai diritti Tv per la Serie B dopo che lo scorso 30 aprile è scaduto l’accordo che ha chiamato tutte le parti in causa a sedersi nuovamente a tavolino per i nuovi accordi. Come si legge su “PianetaSerieB.it” potrebbe spuntare una terza opzione tra i broadcaster in corsa.

Sul tavolo dei club di Serie B è già arrivata un’offerta che, come comunicato dalla Lega B, è stata rispedita al mittente. I motivi del rifiuto sono molteplici e sono da ricercare nei modi e nei contenuti dell’offerta. L’offerta è arrivata non da broadcaster ma da due grossi produttori e distributori che hanno messo sul piatto 21 milioni per il primo anno fino a salire a 39 per il quinto: cifre importanti ma ritenute insufficienti dai club per un motivo molto semplice.

Oltre a DAZN e Sky spunta dunque una novità, un terzo soggetto al momento top secret. Un broadcaster che affiancherebbe i colossi Sky e DAZN, allargando la visibilità della Serie B e soprattutto facendo aumentare la cifra totale per il prossimo bando.