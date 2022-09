Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone in programma sabato.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Saric è un giocatore completo, ha personalità sa giocare a calcio, ha forza. Credo che sia al 50-60% del suo potenziale. Ha vissuto un’estate particolare dovuta anche al mercato e a non sapere quale fosse il suo futuro. Nel tempo credo che potrà diventare un valore aggiunto. Gomes è un centrocampista che già si è ritagliato uno spazio nella partita col Genoa e potrà darci una mano nel nostro percorso. Un ragazzo molto intelligente che fa domande molto pertinenti quando non capisce qualcosa e mette in pratica bene le correzioni».