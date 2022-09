Al termine di Frosinone-Palermo, Daniel Boloca ha rilasciato le seguenti parole in mixed-zone riportate da “Frosinonecalciomagazine.com”:

«Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. E poi in fase di possesso palla siamo stati lucidi, a parte qualche situazione in avvio di gara. E poi siamo ancora più soddisfatti perché questa partita era importantissima per i tifosi oltre che per il Frosinone. Con chiunque mi trovo bene. Siamo tutti ragazzi che hanno voglia di lavorare e crescere insieme. E siamo soprattutto umili, questo fa la differenza. Tre vittorie in casa e senza subire gol? I tifosi che ci stano dando una grandissima spinta. Ogni partita che giochiamo in casa sono sempre là che ci supportano e secondo me questo è un grandissimo vantaggio. Convocazione in Nazionale? Per me è un sogno che si avvera. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Sono davvero felicissimo sia per me che per i miei genitori».