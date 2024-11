Frosinone-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti, le info

Dopo la pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Cittadella al Barbera, il Palermo cerca l’immediato riscatto. Allo “Stirpe” di Frosinone, i rosanero di Dionisi saranno spalleggiati dai soliti presenti tifosi rosanero. Il Palermo, mediante una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso note le info sui biglietti:

“Il Frosinone Calcio rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara tra Frosinone e Palermo, in programma venerdì 8 novembre alle ore 20.30 presso lo Stadio “Benito Stirpe” e valevole per la 13ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, sono in vendita sul circuito Vivaticket fino alle ore 19.00 di giovedì 8 novembre.

I tagliandi sono acquistabili esclusivamente nei punti vendita Vivaticket abilitati su tutto il territorio nazionale (no online).

Secondo quanto stabilito dalle autorità competenti di P.S., i residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti.

Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 23,00.

Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 1.020 posti”.