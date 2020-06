Alla vigilia di Trapani-Frosinone l’allenatore gialloblù Alessandro Nesta, nel corso della conferenza stampa, ha parlato della compagine siciliana e dei suoi problemi extra-campo. Di seguito le sue parole: «Penso che le vicende extra-campo non influiranno sui granata, mister Castori avrà saputo motivare la squadra. Sappiamo di andare su un campo difficile, su cui ha sofferto anche lo Spezia. Un piccolo vantaggio per la squadra di casa c’è anche a porte chiuse, ma un gruppo battagliero come il nostro che può contare su 11.000 abbonati qualcosa perde. Il Trapani ha finito benissimo, non possiamo immaginare però che squadra troveremo dopo la sosta e quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi e mettere in campo le nostre caratteristiche».