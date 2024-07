Frosinone, Mazzitelli: «Siamo in buone mani. Puntiamo a tornare in Serie A»

Il centrocampista del Frosinone Mazzitelli, profilo che piace alla dirigenza rosanero, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sulle ambizioni del club:

«Servirà trovare l’entusiasmo per ripartire. Tante squadre dopo la retrocessione hanno avuto difficoltà. Dovremo essere bravi a trovare l’alchimia giusta fin dall’inizio. Siamo in buone mani. Puntiamo a tornare in Serie A con una garanzia: il direttore Angelozzi. E Vivarini ha dimostrato di avere un calcio riconoscibile».