Il Bari si muove in chiave mercato in entrata. Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, i galletti puntano forte Moutir Chajia, in uscita dal Como con il contratto in scadenza a giugno 2025.

Magalini ha già ottenuto il “si” del classe 1998 belga e la trattativa è entrata in una fase avanzata. Sembrerebbero mancare pochi dettagli prima dell’ufficialità.