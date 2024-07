Sudtirol, UFFICIALE: l’ex rosa Kurtic rinnova fino al 2025. La nota

Continua l’avventura dell’ex rosa Kurtic in maglia del Sudtirol. Il centrocampista ex rosanero, ha firmato il rinnovo che lo lega al club almeno fino al 2025. A renderlo noto è la società mediante la seguente nota:

“FC Südtirol è lieto di comunicare il rinnovo del contratto di Jasmin Kurtic. Il precedente accordo era scaduto al termine della stagione 2023-2024, ovvero il 30 giugno scorso. L’esperto centrocampista, approdato in biancorosso nello scorso mese di gennaio, fresco reduce dall’Europeo in Germania con la nazionale della Slovenia ha prolungato di un anno il suo accordo con il club biancorosso, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Jasmin Kurtić, nato il 10 gennaio 1989 a Črnomelj, in Slovenia. 186 centimetri per 88 kg, ambidestro gioca come centrocampista centrale e all’occorrenza ricopre anche i ruoli di trequartista o mediano, è arrivato nello scorso mese di gennaio all’FCS, proveniente dalla formazione rumena dell’Universitatea Craiova.

Nazionale sloveno con 92 presenze e 2 reti e 5 assist (6 presenze nelle selezioni giovanili U20 3 U21) impreziosite dalle partecipazioni a qualificazioni europee, mondiali, Uefa Nations League è fresco reduce dal Campionato Europeo.

Complessivamente vanta 289 gare in Serie A con 29 reti e 16 assist, 52 in B con 3 reti e 4 assist tra campionato e play-off, a cui si aggiungono oltre un centinaio di presenze tra Super League 1, Druga Liga, Super Liga e Prva Liga con 21 reti e 5 assist. In biancorosso: 14 presenze con 1 gol e 1 assist.

FC Südtirol augura a Jasmin Kurtic un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra”.