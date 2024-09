Frosinone, l’ex rosa Bettella si presenta: «Siamo in una società seria»

Giornata di presentazione in casa Frosinone. L’ex difensore del Palermo, Davide Bettella, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.

«Monza? E’ stato un anno un po’ sfortunato a Monza, ma è stato un bagaglio di esperienze. Ho imparato dai miei compagni. Voglio fare bene per me e per la squadra, l’obiettivo è migliorare sempre. Siamo in una società seria con uno staff preparato e pronto al confronto e questo può solo che darci miglioramenti.

Riscatto? È motivo di orgoglio soprattutto per me, ma il mio obiettivo è fare bene a prescindere dalla pressione. La vivo bene, col sorriso e allenandomi serenamente. Vivarini? Come dicevo ho trovato uno staff molto preparato e disponibile al confronto anche con noi calciatori, e questo è un bene. C’è solo da divertirsi perché gli piace giocare a calcio e tenere sempre la palla. Quando fai tanto possesso, hai solo che da divertirti. Credo che il prima possibile ci abitueremo tutti ai movimenti che ci chiede il mister perché siamo aperti ad apprendere.

Frosinone? Sicuramente lo stadio qui è un aspetto importante. Il 18 è il mio numero preferito nonché della mia compagna della bimba. Era disponibile e sono stato felice di prenderlo.

Cosa ti senti di dire ai tifosi? Vedere i bambini essere li a tifare, riempie d’orgoglio quando si scende sul terreno di gioco. Se vai forte in allenamento andrai forte in partita. Ho trovato un gruppo valido con tanta voglia di fare, dobbiamo lavorare per migliorare giorno dopo giorno».